Presidente do parlamento da Venezuela pede a emigrantes que regressem ao país

"Sabem que são desprezados, odiados, humilhados. (...) Deixem de estar noutros países. Venezuelanas e venezuelanos, venham para a Venezuela. Vamos construir uma verdadeira prosperidade económica", declarou na segunda-feira.

Jorge Rodríguez, que é também irmão da presidente Interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, falava em Cumaná, 400 quilómetros a leste de Caracas, num ato pelo levantamento das sanções internacionais, em que questionou se ainda há um longo caminho para percorrer e se o país está numa fase difícil.

"Sim e é uma fase difícil", disse, questionando também "se com as poucas licenças que foram concedidas [na área petrolífera] e as poucas sanções que foram suspensas, momentaneamente, já se nota uma recuperação económica"

E o que aconteceria à Venezuela "se não houvesse nenhuma das 1.800 sanções atualmente em vigor", perguntou ainda.

Rodríguez sublinhou as sanções internacionais também afetam os imigrantes, sejam estes empresários, pescadores, estudante ou operários.

"Com a união de todos nós, vamos conseguir que todas as sanções sejam definitivamente levantadas. E as questões entre nós, resolvemo entre nós, as diferenças entre nós, resolvemos entre nós", disse.

Jorge Rodríguez explicou que todos os venezuelanos sabem que ele próprio é chavista, sublinhando que "na Venezuela não há apenas chavistas".

"Na Venezuela, há pessoas que militam na oposição. Na Venezuela, há pessoas que não se envolvem em política. Há quem ama o futebol e há quem ama o basebol. E todos temos o nosso lugar", disse.

Jorge Rodríguez vincou ainda que todos os venezuelanos têm um único anseio, um único objetivo: construir e manter a paz e a prosperidade da Venezuela.

"A presidente interina Delcy Rodríguez já nos disse muitas vezes que é hora de deixar para trás as diferenças, as polarizações, o ódio e partir para construir o futuro", disse.