Presidente do Senegal em visita oficial a Portugal

Encontrou-se, em Belém, com Marcelo Rebelo de Sousa vai avistar-se com António Costa em São Bento.



Na quarta-feira, o presidente senegalês vai ser recebido com uma sessão solene no Parlamento. O Senegal tem vivido uma forte agitação social após a condenação a dois anos de prisão do opositor e candidato declarado às presidenciais do próximo ano.