Presidente, Governo e população em geral em abrigos após alerta de drone na Lituânia

Foi a primeira vez que um alerta de drone fez com que o presidente, a primeira-ministra e os residentes fossem evacuados para abrigos ou locais seguros na capital da Lituânia.



Os alertas têm vindo a ser mais frequentes nos últimos meses nos países bálticos devido à intensificação dos ataques ucranianos contra alvos estratégicos russos na região de São Petersburgo, perto da Estónia e da Finlândia.



Mas é a primeira vez, desde a invasão da Ucrânia e do uso sistemático de drones, que um alerta aéreo desencadeia a evacuação e medidas de segurança para líderes, parlamentares e residentes da capital de um país membro da União Europeia e da NATO.



No ano passado, os líderes foram evacuados após um alerta de drone, mas não a população em geral.



O alerta chegou aos telemóveis pouco depois das sete da manhã locais: "Alerta de drones! Dirija-se imediatamente para um abrigo ou local seguro, cuide dos seus familiares e aguarde novas instruções".



De imediato, em escritórios e edifícios residenciais, os civis procuraram refúgio em caves ou abrigos improvisados, segundo um correspondente da AFP.



O presidente Gitanas Nauseda, a primeira-ministra Inga Ruginiene e membros do Seimas, o parlamento lituano, foram evacuados e levados para abrigos, informaram os respetivos gabinetes à agência de notícias BNS.



Os voos no Aeroporto Internacional de Vilnius foram suspensos, os comboios pararam ​​e os passageiros nas estações ferroviárias foram evacuados para abrigos.



O exército justificou a emissão do alerta apontando um "sinal de radar exibindo características típicas de um aparelho aéreo não tripulado" no espaço aéreo bielorrusso, junto à fronteira com a Lituânia.



"A missão de policiamento aéreo da NATO foi ativada", acrescentou. Entre os meios aéreos, estão caças F-16 romenos que abateram um drone ucraniano no dia anterior, quando sobrevoava o espaço aéreo da Estónia.



O alerta foi levantado por volta das 11 horas locais e a população foi aconselhada a abandonar os abrigos. O espaço aéreo foi reaberto.





A Lituânia é o mais recente país do Báltico a registar incidentes com drones, depois da Estónia e da Letónia.





c/ AFP