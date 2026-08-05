Presidente iraniano aponta que contacto com Líder Supremo é "muito difícil de momento"

"Infelizmente, a situação atual permite que indivíduos mal-intencionados o retratem de forma diferente e apresentem uma imagem distorcida do mesmo", criticou.





(com agências)

, frisou Pezeshkian num discurso televisivo, referindo-se ao filho e sucessor de Ali Khamenei.O antigo Líder Supremo foi morto no primeiro dia da guerra iniciada por Israel e pelos Estados Unidos contra o Irão, em 28 de fevereiro.Ferido durante esses ataques, que também mataram vários oficiais iranianos,Esta discrição tem alimentado especulações sobre a sua sobrevivência e a sua relação com outros altos funcionários iranianos.Massoud Pezeshkian, no entanto, defendeu prontamente o Ayatollah, afirmando que o recebeu com "amabilidade e muita racionalidade" durante os seus encontros.