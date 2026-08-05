Mundo
Presidente iraniano aponta que contacto com Líder Supremo é "muito difícil de momento"
O Presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, revelou esta quarta-feira que a comunicação com o Líder Supremo Mojtaba Khamenei, que não aparece em público desde a sua nomeação em março, é "muito difícil de momento".
"A comunicação com ele é muito difícil de momento, mas a sua presença é, sem dúvida, um grande trunfo para nós, permitindo-nos prosseguir", frisou Pezeshkian num discurso televisivo, referindo-se ao filho e sucessor de Ali Khamenei.
O antigo Líder Supremo foi morto no primeiro dia da guerra iniciada por Israel e pelos Estados Unidos contra o Irão, em 28 de fevereiro.
Ferido durante esses ataques, que também mataram vários oficiais iranianos, Mojtaba Khamenei tem comunicado sem imagem desde a sua nomeação, recorrendo apenas a declarações que lhe são atribuídas.
Esta discrição tem alimentado especulações sobre a sua sobrevivência e a sua relação com outros altos funcionários iranianos.
A ausência no funeral do pai, em julho, também levantou questões sobre a sua saúde e até sobre um possível assassinato.
Massoud Pezeshkian, no entanto, defendeu prontamente o Ayatollah, afirmando que o recebeu com "amabilidade e muita racionalidade" durante os seus encontros.
O antigo Líder Supremo foi morto no primeiro dia da guerra iniciada por Israel e pelos Estados Unidos contra o Irão, em 28 de fevereiro.
Ferido durante esses ataques, que também mataram vários oficiais iranianos, Mojtaba Khamenei tem comunicado sem imagem desde a sua nomeação, recorrendo apenas a declarações que lhe são atribuídas.
Esta discrição tem alimentado especulações sobre a sua sobrevivência e a sua relação com outros altos funcionários iranianos.
A ausência no funeral do pai, em julho, também levantou questões sobre a sua saúde e até sobre um possível assassinato.
Massoud Pezeshkian, no entanto, defendeu prontamente o Ayatollah, afirmando que o recebeu com "amabilidade e muita racionalidade" durante os seus encontros.
"Infelizmente, a situação atual permite que indivíduos mal-intencionados o retratem de forma diferente e apresentem uma imagem distorcida do mesmo", criticou.
(com agências)