Presidente romeno nomeia primeiro-ministro pró-ocidental Adrian Vestea

"Eugen Tomac retirou a sua candidatura esta manhã e, dadas as circunstâncias, nomeio Adrian Vestea para o cargo de primeiro-ministro", declarou o Presidente romeno, citado pelas agências de notícias internacionais.

A Roménia, membro da União Europeia, atravessa uma crise política depois de, no início de maio, o primeiro-ministro liberal Ilie Bolojan ter sido deposto na sequência de uma moção de censura apresentada pelos seus antigos aliados sociais-democratas e de extrema-direita.

Nicusor Dan rejeitou quer a entrada da extrema-direita no executivo quer a realização de eleições antecipadas e, desde então, tem procurado uma solução alternativa, refere a agência de notícias francesa AFP.

Adrian Vestea, um antigo autarca e ministro de 52 anos do partido liderado por Ilie Bolojan, assegurou hoje numa declaração no palácio presidencial, em Bucareste, que pretende "manter a Roménia numa trajetória pró-ocidental" e que irá agora negociar com "os partidos políticos democráticos pró-ocidentais do parlamento" a formação de um novo Governo.