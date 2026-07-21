Presidente Seguro vai receber a mais alta distinção de Cabo Verde

A primeira visita de Estado de Seguro a Cabo Verde "constitui um momento de grande significado político e simbólico nas relações bilaterais, reafirmando a vontade comum de elevar a parceria estratégica entre os dois Estados", lê-se no decreto presidencial publicado hoje no boletim oficial do arquipélago.

A Ordem Amílcar Cabral destina-se a "distinguir personalidades cuja ação e percurso constituem um contributo excecional para a promoção da liberdade, da democracia, da dignidade humana, da paz, da solidariedade e da cooperação entre os povos", acrescenta.

A condecoração é justificada com "o compromisso manifestado" por António José Martins Seguro em relação ao aprofundamento da parceria estratégica, bem como com "o seu percurso de serviço público, pautado pela defesa dos valores da democracia, do diálogo, da liberdade, da justiça social, da solidariedade e da cooperação entre os povos"

Cabo Verde e Portugal mantêm uma relação de singular proximidade histórica, assinala o decreto presidencial, referindo que os dois países "continuam a aprofundar" uma parceria orientada para os domínios "da inovação, da economia azul, da ação climática, da ciência, da transição digital, da qualificação dos recursos humanos e do desenvolvimento sustentável".

A chegada de Seguro a Cabo Verde está prevista para as 17:30 (19:30 em Lisboa), sendo ainda hoje recebido pelo seu homólogo José Maria Neves, no Palácio Presidencial, na cidade da Praia.