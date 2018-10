Presidente timorense dá posse a número dois das Forças de Defesa de Timor-Leste

Lusa01 Out, 2018, 08:07 | Mundo

"O brigadeiro-general Falur Rate Laek, com um passado brilhante e honroso como guerrilheiro das gloriosas FALINTIL na luta pela libertação nacional, é um oficial com uma brilhante carreira ao serviço das Forças Armadas e do país", disse Francisco Guterres Lu-Olo na cerimónia de tomada de posse.

O novo número dois das forças de defesa é "detentor de elevadas qualidades profissionais, reveladas no exercício de funções de comando e estado-maior e grande conhecedor da realidade das F-FDTL e, muito particularmente, na direção e do acompanhamento do funcionamento do seu Quartel-General".

Lu-Olo falava no Palácio Presidencial em Díli, numa cerimónia em que participaram altas individualidades do Estado, responsáveis das estruturas militares, diplomatas e veteranos da luta pela independência de Timor-Leste.

Na sua intervenção, o chefe de Estado destacou o papel que as F-FDTL têm vindo a desenvolver, mostrando "que conhecem e compreendem bem a complexidade da conjuntura que Timor-Leste atravessa neste momento".

O país "reconhece-se e identifica-se com as suas Forças Armadas, confia na sua hierarquia, no seu patriotismo e na sua dedicação ao País", disse ainda.

No momento atual é essencial que as forças de Defesa mantenham o apoio à população e a cooperação com as restantes forças e serviços de segurança, devido às "ameaças transnacionais de natureza não-militar", que exigem "maior articulação, cooperação e diálogo na prevenção e combate à insegurança".

Falur Rate Laek, que foi promovido ao posto de brigadeiro-general em junho, substitui Filomeno Paixão que foi exonerado do cargo para assumir funções como ministro da Defesa no atual Governo.

Em maio do ano passado Falur Rate Laek foi condecorado com a Insígnia da Ordem de Timorleste pelo então Presidente, Taur Matan Ruak, pelo seu "caráter, lealdade, abnegação e espírito de sacrifício" e pela forma como atuou "sereno e sempre oportuno" nas suas intervenções.

Antes tinha sido galardoado com a Ordem da Guerrilha, a Medalha de Mérito (Timor Leste), que Medalha Halibur e com a portuguesa Medalha de D. Afonso Henriques.

Falur Rate Laek, que cumpriu em julho 63 anos, é natural de Loihuno, Viqueque e foi chefe do Estado Maior das F-FDTL desde 6 de outubro.