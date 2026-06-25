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Presidente venezuelana confirma que equipas de socorro da ONU a caminho do país
Equipas especializadas de socorro coordenadas pela ONU estão a caminho da Venezuela para participar nas operações de busca de pessoas desaparecidas, possivelmente soterradas nos escombros, após os dois sismos que atingiram o país, anunciou hoje a presidente interina venezuelana.
"[Os socorristas] já estão a caminho do nosso país para participar nestes esforços", declarou Delcy Rodríguez numa intervenção transmitida pela televisão.
A presidente interina da Venezuela acrescentou ter falado com vários líderes estrangeiros e com um representante das Nações Unidas (ONU) na Venezuela.