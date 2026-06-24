Primeiro caso de Ébola identificado em França

O Ministério da Saúde confirmou a “identificação de um primeiro caso positivo” do vírus.





O médico em causa regressava de uma missão humanitária no Congo, que enfrenta um surto com mais de 1.000 pessoas infetadas e 267 mortos.





Em comunicado, o Ministério francês da Saúde indicou que o paciente está em isolamento e que as autoridades estão a analisar os contactos que este médico. Acrescenta ainda que o risco para a população europeia continua a ser baixo. A RD Congo enfrenta pela 17.ª vez um surto de febre hemorrágica, declarado a 15 de maio. O vírus também já foi detetado no Uganda.





Este caso é o primeiro a ser identificado fora do continente africano desde o início da epidemia, que afeta a RD Congo e também o Uganda.





A epidemia em causa, conhecida como Bundibugyo, não tem ainda qualquer vacina ou tratamento. Em junho, a Organização Mundial de Saúde reconheceu que a transmissão está a acelerar apesar do reforço das medidas sanitárias.