Primeiro centro público para tratar dependência do jogo abre em junho

Estava prometido para a segunda metade do ano mas abre portas já no próximo mês.Joana Teixeira, presidente do Instituto para os Comportamentos Aditivos e Dependências (ICAD), explica que a nova estrutura vai passar a prestar apoio especializado no tratamento deste problema que envolve várias áreas.Em simultâneo, o ICAD quer apertar as regras do jogo online como foco na publicidade e nos influenciadores.Numa altura em que as casas de apostas online continuam a apostar forte nos anuncios comerciais, João Marques, especialista do ICAD na área do jogo a dinheiro, adianta que há cada vez mais jovens - sobretudo menores - apostar nestas plataformas.Nos últimos dois anos os pedidos de apoio ao ICAD relacionados com o vício do jogo mais do que duplicaram. É um problema que pode destruir relações, famílias e deixar marcas na vida pessoal e financeira de quem é apanhado.