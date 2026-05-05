Primeiro-ministro visita Alemanha para reforçar diálogo político e relações económicas

Segundo fonte do gabinete do primeiro-ministro, a deslocação tem como principal objetivo intensificar o diálogo bilateral "numa altura crítica para a economia europeia e para o futuro da UE", tendo em conta o debate em curso sobre o próximo quadro financeiro plurianual.

A visita permitirá aprofundar contactos sobre prioridades comuns entre Portugal e a Alemanha em áreas como a simplificação administrativa, o reforço da competitividade, a diversificação de parceiros comerciais e a conclusão do mercado interno, incluindo domínios como a energia e a União da Poupança e dos Investimentos.

Paulo Dentinho - Antena 1

O encontro entre Montenegro e o chanceler Friedrich Merz decorre ao final da tarde na Chancelaria, em Berlim, e inclui uma receção oficial com guarda de honra, declarações à imprensa e reuniões bilateral e alargada entre as delegações dos dois países.

Além da agenda europeia, as conversações deverão abranger temas internacionais como a guerra na Ucrânia e a situação no Médio Oriente.

Outro dos eixos centrais da visita é o "reforço do relacionamento económico entre os dois países", com o Governo português a destacar áreas estratégicas como a energia, as tecnologias digitais, os centros de dados e setores industriais como o automóvel, aeronáutico e da defesa.

De acordo com o gabinete do primeiro-ministro, Portugal pretende afirmar-se como parceiro competitivo, sublinhando vantagens como a energia renovável, custos energéticos mais estáveis, mão de obra qualificada e localização geográfica.

Luís Montenegro será acompanhado nesta visita pelo ministro da Economia e Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, e pela secretária da Estado dos Assuntos Europeus, Inês Domingos.

A Alemanha é a maior economia da União Europeia, o terceiro principal cliente de Portugal e o segundo fornecedor, sendo que, entre 2021 e 2025, as exportações portuguesas de bens e serviços para aquele país cresceram, em média, 12,9%, enquanto as importações aumentaram 7,1%.

Tempo para conferência "Wirtschaftstag"

Após o encontro, Montenegro e Merz participam no "Wirtschaftstag", uma das principais conferências económico-políticas da Alemanha, organizada pelo Wirtschaftsrat der CDU, que reúne cerca de 3.000 empresários.

O evento, que decorre a 4 e 5 de maio em Berlim, reúne líderes políticos e empresariais europeus para debater o futuro da economia, da indústria e do investimento, contando com a presença de responsáveis de empresas como Siemens, Deutsche Bank e BASF.

O programa do primeiro-ministro inclui ainda um discurso no evento, antes do regresso a Lisboa ao final da noite.

c/Lusa