Primeiro submarino desenvolvido por Taiwan será entregue na segunda metade do ano

Em declarações à agência de notícias oficial taiwanesa CNA, o presidente da CSBC Corporation, maior construtora naval da ilha e principal contratante do programa, Chen Cheng-hung, afirmou que o submarino Narwhal ("Hai Kun", em mandarim) se encontra na fase final de calibração e verificação funcional.

O responsável reiterou que a empresa pretende concluir todos os testes e entregar a embarcação à Marinha até ao final do ano.

Segundo Chen, um dos maiores desafios do projeto foi garantir o fornecimento de componentes essenciais através de uma cadeia de abastecimento internacional "altamente sensível", devido à pressão exercida por Pequim sobre o programa de submarinos taiwanês.

O presidente da CSBC revelou que alguns equipamentos fornecidos por parceiros internacionais chegaram a estar embalados e prontos para expedição, mas acabaram por ser impedidos de sair dos países de origem.

A construtora está sujeita ao pagamento de multas diárias desde novembro, por não ter cumprido o prazo inicialmente previsto para a entrega do submarino.

Em maio, o Narwhal concluiu com sucesso o primeiro teste de lançamento de torpedos no mar.

O desenvolvimento de uma frota de submarinos é considerado uma prioridade para reforçar a capacidade de defesa de Taiwan, uma ilha governada autonomamente desde 1949 e reivindicada por Pequim como parte do seu território.

A China considera Taiwan uma "parte inalienável" do seu território e não exclui o recurso à força para concretizar a "reunificação nacional".