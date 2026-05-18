Primeiro Trump, agora Putin: Pequim assume protagonismo na cena internacional

O comércio bilateral entre a China e a Rússia tem vindo a atingir níveis recorde desde 2022, com a China a comprar mais de um quarto das exportações russas.





As grandes compras de crude pela China proporcionaram a Moscovo centenas de milhares de milhões de dólares em receitas para a guerra na Ucrânia.





Numa publicação no Telegram, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia indicou que, após as conversações entre os dois presidentes, será assinada uma “declaração conjunta ao mais alto nível”.

Durante o fim-de-semana,com o líder chinês a afirmar que auma parceria estratégica que agora celebra 30 anos .Umauma vez que oOs dois homens já estiveram reunidos mais de 40 vezes, um número muito superior aos encontros de Xi com os líderes ocidentais.Negócios que, por outro lado, reforçaram a segurança energética da China, que se tornou especialmente importante desde que a crise no Médio Oriente interrompeu o transporte de petróleo através do Estreito de Ormuz.