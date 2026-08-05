Mundo
Procuradoria alemã assumiu investigação de drone com explosivo no aeroporto de Leipzig
A Procuradoria-Geral da Alemanha assumiu a investigação do incidente com um drone que transportava um dispositivo explosivo, que foi detetado no aeroporto de Leipzig.
O gabinete de combate ao extremismo da Procuradoria-Geral da Alemanha anuncia que agentes da unidade antiterrorismo do Estado foram envolvidos neste caso.
O incidente obrigou ao encerramento de uma das pistas do aeroporto de Leipzig durante a noite de ontem e as primeiras horas do dia de hoje.
Os aeroportos alemães estão em estado de alerta elevado - depois de vários sobrevoos não autorizados de drones em locais considerados sensíveis à segurança, incluindo instalações militares, terminais de energia, e empresas de logística marítima.
A polícia federal alemã diz que estes voos podem ter sido organizados por agentes russos, mas a Rússia nega qualquer envolvimento nos incidentes.
O incidente obrigou ao encerramento de uma das pistas do aeroporto de Leipzig durante a noite de ontem e as primeiras horas do dia de hoje.
Os aeroportos alemães estão em estado de alerta elevado - depois de vários sobrevoos não autorizados de drones em locais considerados sensíveis à segurança, incluindo instalações militares, terminais de energia, e empresas de logística marítima.
A polícia federal alemã diz que estes voos podem ter sido organizados por agentes russos, mas a Rússia nega qualquer envolvimento nos incidentes.