Procuradoria alemã assumiu investigação de drone com explosivo no aeroporto de Leipzig

O gabinete de combate ao extremismo da Procuradoria-Geral da Alemanha anuncia que agentes da unidade antiterrorismo do Estado foram envolvidos neste caso.



O incidente obrigou ao encerramento de uma das pistas do aeroporto de Leipzig durante a noite de ontem e as primeiras horas do dia de hoje.



Os aeroportos alemães estão em estado de alerta elevado - depois de vários sobrevoos não autorizados de drones em locais considerados sensíveis à segurança, incluindo instalações militares, terminais de energia, e empresas de logística marítima.



A polícia federal alemã diz que estes voos podem ter sido organizados por agentes russos, mas a Rússia nega qualquer envolvimento nos incidentes.

