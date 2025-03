Prognóstico já não é reservado. Saúde do papa com melhoras "consolidadas"

“As melhoras registadas nos dias anteriores consolidaram-se, como confirmam as análises ao sangue (...) e a resposta certa ao tratamento medicamentoso. Por estas razões, os médicos decidiram hoje suspender o prognóstico” de reservado, refere o boletim médico.



O seu estado clínico “mantém-se estável”, mas, “dada a complexidade do quadro clínico e o quadro infecioso significativo apresentado na admissão, será necessário continuar, por mais alguns dias, a terapêutica médica farmacológica em ambiente hospitalar”, acrescenta a nota informativa.



No início da manhã, antes de o prognóstico reservado ser levantado, fonte do Vaticano disse que era “muito cedo para falar sobre um retorno à Residência Santa Marta”, onde o papa vive na Cidade do Vaticano.