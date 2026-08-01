Projetil "não identificado" atinge mais um petroleiro ao largo de Omã

De acordo com o relatório da UKMTO, o "projétil não identificado" causou "danos na sala das máquinas". Não foram registadas vítimas, indicou a agência britânica, especificando que o navio foi atingido a 11 milhas náuticas (cerca de 20 quilómetros) de Limah.

Após o reinício das hostilidades com Washington a 07 de julho, o Irão voltou a bloquear o Estreito de Ormuz, uma rota marítima crucial para o comércio mundial de hidrocarbonetos.

A plataforma Kpler confirmou na sexta-feira na rede social X que o tráfego no Estreito de Ormuz registou uma queda acentuada. "As travessias do Estreito de Ormuz diminuíram 77% num dia, caindo para apenas cinco navios, todos concentrados no âmbito da medida unilateral iraniana", indicou a Kpler.

"Uma vez que as posições públicas dos Estados Unidos e do Irão continuam irreconciliáveis, os operadores estão a acompanhar de perto os volumes de tráfego, os padrões de rota e qualquer evolução diplomática suscetível de alterar o risco nas rotas marítimas regionais nos próximos dias", acrescentou a Kpler.