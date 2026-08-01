Projetil "não identificado" atinge mais um petroleiro ao largo de Omã
Um petroleiro foi atingido hoje por um "projétil não identificado" ao largo da cidade costeira de Limah, em Omã, na entrada do Estreito de Ormuz, anunciou a agência britânica de segurança marítima UKMTO.
De acordo com o relatório da UKMTO, o "projétil não identificado" causou "danos na sala das máquinas". Não foram registadas vítimas, indicou a agência britânica, especificando que o navio foi atingido a 11 milhas náuticas (cerca de 20 quilómetros) de Limah.
Após o reinício das hostilidades com Washington a 07 de julho, o Irão voltou a bloquear o Estreito de Ormuz, uma rota marítima crucial para o comércio mundial de hidrocarbonetos.
A plataforma Kpler confirmou na sexta-feira na rede social X que o tráfego no Estreito de Ormuz registou uma queda acentuada. "As travessias do Estreito de Ormuz diminuíram 77% num dia, caindo para apenas cinco navios, todos concentrados no âmbito da medida unilateral iraniana", indicou a Kpler.
"Uma vez que as posições públicas dos Estados Unidos e do Irão continuam irreconciliáveis, os operadores estão a acompanhar de perto os volumes de tráfego, os padrões de rota e qualquer evolução diplomática suscetível de alterar o risco nas rotas marítimas regionais nos próximos dias", acrescentou a Kpler.