Projeto internacional quer reduzir lixo marinho em Cabo Verde

"O objetivo fundamental é mobilizar parceiros para o combate ao lixo marinho em Cabo Verde", afirmou o presidente da Associação para a Defesa do Ambiente e Desenvolvimento (ADAD), Januário Nascimento, durante o lançamento oficial do projeto, num encontro na cidade da Praia.

O projeto de Redução do Lixo Marinho em Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento do Atlântico (ReLiMa) integra também a Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, além da academia, empresas e sociedade civil para prevenção e valorização dos resíduos marinhos.

Januário Nascimento explicou que a iniciativa vai além das habituais campanhas de limpeza de praias, prevendo também intervenções no fundo marinho com recurso a novas tecnologias.

As primeiras ações estarão concentradas nas ilhas de Santiago, Maio e Fogo, embora o projeto preveja estender a ação a São Vicente, Santo Antão e São Nicolau -- além de intercâmbios técnicos com o Brasil e a Alemanha.

Os resíduos recolhidos serão encaminhados para reciclagem através do centro da ADAD, na Praia.

"Iremos transportar esse lixo, por exemplo, do Fogo e de outras ilhas para ser reciclado e outros vão ser enviados para outros países para fim de reciclagem", explicou.

Questionado sobre a quantidade de resíduos que o projeto pretende retirar do ambiente, Januário Nascimento disse que essa meta ainda será definida numa reunião técnica entre os parceiros.

O presidente da ADAD reconheceu que o combate ao lixo marinho continua a ser um "desafio complexo" e defendeu um maior envolvimento dos municípios, apelando igualmente para que haja verbas dos fundos do ambiente e do turismo direcionadas para o saneamento e melhoria da gestão dos aterros e lixeiras.

A diretora técnica da empresa alemã Black Forest Solutions, Rafaela Creiser, afirmou que o projeto pretende desenvolver soluções adaptadas à realidade cabo-verdiana.

"O impacto positivo para Cabo Verde é justamente o desenvolvimento de práticas de consciencialização, tecnologia e infraestrutura para prevenir que este tipo de resíduos acabe no oceano", afirmou.

Sobre a acumulação de resíduos na zona protegida da ilha de Santa Luzia, a única desabitada do arquipélago e zona de nidificação de tartarugas, Rafaela Creiser garantiu que a situação será acompanhada no âmbito do projeto.

"É um caso que vamos observar com muito cuidado, para entender como podemos atuar e evitar que esses resíduos fiquem na ilha", disse.

O Projeto ReLiMa dispõe de um orçamento global de cinco milhões de euros e terá uma duração de cerca de quatro anos, sendo que, para Cabo Verde, está previsto um financiamento de cerca de 480 mil euros, segundo Januário Nascimento.

A iniciativa pretende reforçar a cooperação entre Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe na proteção dos ecossistemas marinhos e na promoção de uma gestão mais sustentável dos resíduos.