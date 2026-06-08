Projeto SCAF. Disputa entre Airbus e Dassault dita fim de caça franco-alemão

De acordo com o Conselho Supremo das Forças Armadas (CSFA), Friedrich Merz e Emmanuel Macron concordaram em "não avançar com a construção de um caça conjunto", apurou esta segunda-feira a AFP junto do Governo alemão.



"O presidente francês e o chanceler alemão chegaram à conclusão conjunta de que as empresas (Airbus e Dassault Aviation) não conseguem chegar a acordo sobre a construção de um caça conjunto", segundo a fonte.





O projeto do Sistema Aéreo de Combate do Futuro (SCAF, em inglês) estava paralisado devido à disputa entre as gigantes da aviação francesa e alemã quanto à proposta de divisão de trabalho e aos objetivos do avião militar.



A Alemanha e a França prometeram encontrar uma solução para o projecto de 100 mil milhões de euros até ao final de 2025, mas, seis meses, depois, o fracasso do acordo foi aceite.





Já a 19 de fevereiro de 2026, Merz tinha afirmado que as necessidades militares da Alemanha divergiam das da França, levantando questões sobre se os dois países poderiam continuar a desenvolver conjuntamente um avião de caça. “Os franceses precisam de um caça de última geração capaz de transportar armas nucleares e operar a partir de um porta-aviões. Não é disso que precisamos atualmente no exército alemão”, disse o chanceler, no podcast Machtwechsel.







As declarações sublinharam uma crescente divergência entre Paris e Berlim, não só em relação à política industrial de defesa, mas também em prioridades estratégicas mais vastas, desde as despesas militares ao comércio.



No cerne da divergência em defesa está a questão de saber se uma única aeronave pode satisfazer duas doutrinas operacionais diferentes. Merz mostra-se cético, pois a França e a Alemanha, observou, estão “em desacordo sobre as especificações e os perfis” do futuro caça.





Apesar disto, durante o Conselho Ministerial Franco-Alemão, na Alemanha, em Julho, espera-se que os ministérios da Defesa de ambos os países, formulem um plano de trabalho conjunto e moderno para a cooperação na indústria de Defesa, com foco em alguns projectos realistas e relevantes, disseram duas fontes, esta sexta-feira à agência Reuters.







