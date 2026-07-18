Prosseguem buscas para encontrar sobreviventes de deslizamento de terra na China

O deslizamento ocorreu na sexta-feira de manhã, no condado de Pengshui, na periferia do município de Chongqing, quando grandes quantidades de rochas e terra deslizaram pela encosta, soterrando mais de dez edifícios residenciais, segundo a televisão estatal CCTV.

Na sequência do deslizamento de terras, mais de 800 socorristas foram mobilizados para o local, tendo sido encontradas 18 pessoas presas sob os escombros, oito das quais declaradas mortas, anunciou o chefe do condado, Ren Xujiang.

Imagens mostraram blocos de rocha maiores do que edifícios de vários andares, espalhados pelo terreno íngreme. Um dos prédios ficou parcialmente destruído e um automóvel foi encontrado meio soterrado junto a outro edifício.

De acordo com Wang Chuanjun, responsável pelo departamento de Planeamento e Recursos Naturais de Pengshui, o deslizamento envolveu cerca de 18.000 metros cúbicos de rochas e detritos, incluindo um bloco com cerca de 3.000 metros cúbicos.

A CCTV acrescentou que chuvas persistentes atingiram o condado entre sexta-feira à noite e sábado de manhã, com 19,2 centímetros de precipitação registados numa estação meteorológica, dificultando as operações de resgate.

Com a ligeira melhoria do tempo, as equipas conseguiram entrar na área para inspecionar os edifícios colapsados e zonas ribeirinhas.

As autoridades alertaram que, após a inspeção inicial, será necessário perfurar os blocos de rocha e utilizar explosivos para os fragmentar, operação que comporta riscos devido à instabilidade das pedras.

A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma anunciou a atribuição de um fundo de emergência de 30 milhões de yuan (4,4 milhões de euros) para apoiar a reconstrução de infraestruturas e serviços públicos afetados.

O deslizamento, provocado pelas chuvas, ocorreu junto a um troço do rio Wujiang, que atravessa montanhas com pequenas localidades e terraços agrícolas. O condado de Pengshui situa-se na parte sudeste de Chongqing, junto às províncias de Hubei e Guizhou.