Prosseguem buscas para encontrar sobreviventes de deslizamento de terra na China
Equipas de socorro continuavam hoje em busca de sobreviventes de um deslizamento de terras na cidade de Chongqing, no sudoeste da China, que provocou pelo menos oito mortos e deixou 34 pessoas desaparecidas.
O deslizamento ocorreu na sexta-feira de manhã, no condado de Pengshui, na periferia do município de Chongqing, quando grandes quantidades de rochas e terra deslizaram pela encosta, soterrando mais de dez edifícios residenciais, segundo a televisão estatal CCTV.
Na sequência do deslizamento de terras, mais de 800 socorristas foram mobilizados para o local, tendo sido encontradas 18 pessoas presas sob os escombros, oito das quais declaradas mortas, anunciou o chefe do condado, Ren Xujiang.
Imagens mostraram blocos de rocha maiores do que edifícios de vários andares, espalhados pelo terreno íngreme. Um dos prédios ficou parcialmente destruído e um automóvel foi encontrado meio soterrado junto a outro edifício.
De acordo com Wang Chuanjun, responsável pelo departamento de Planeamento e Recursos Naturais de Pengshui, o deslizamento envolveu cerca de 18.000 metros cúbicos de rochas e detritos, incluindo um bloco com cerca de 3.000 metros cúbicos.
A CCTV acrescentou que chuvas persistentes atingiram o condado entre sexta-feira à noite e sábado de manhã, com 19,2 centímetros de precipitação registados numa estação meteorológica, dificultando as operações de resgate.
Com a ligeira melhoria do tempo, as equipas conseguiram entrar na área para inspecionar os edifícios colapsados e zonas ribeirinhas.
As autoridades alertaram que, após a inspeção inicial, será necessário perfurar os blocos de rocha e utilizar explosivos para os fragmentar, operação que comporta riscos devido à instabilidade das pedras.
A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma anunciou a atribuição de um fundo de emergência de 30 milhões de yuan (4,4 milhões de euros) para apoiar a reconstrução de infraestruturas e serviços públicos afetados.
O deslizamento, provocado pelas chuvas, ocorreu junto a um troço do rio Wujiang, que atravessa montanhas com pequenas localidades e terraços agrícolas. O condado de Pengshui situa-se na parte sudeste de Chongqing, junto às províncias de Hubei e Guizhou.