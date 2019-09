Proteção de dados das crianças. Google tem de pagar multa de 170 milhões de dólares

O Google terá de pagar 170 milhões de dólares à Comissão Federal do Comércio (FCT) após ter violado a Lei Federal de Proteção à Privacidade Online para Crianças (COPPA, na sigla em inglês). Esta decisão provém de uma investigação da entidade norte americana responsável pela concorrência após ter recebido queixas de grupos privados.

A Youtube é acusada de recolher os dados pessoais das crianças, sem consentimento dos pais, de forma a apresentar-lhes anúncios que rendiam milhões de dólares ao Google.



O regulador norte-americano penaliza com frequência as empresas tecnológicas que desrespeitam as políticas de dados dos seus utilizadores. No entanto, segundo o Daily Mail , este é o valor mais elevado atribuído pela FCT desde que foi aprovada a COPPA em 1998.