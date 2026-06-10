Protestos em Belfast. Agressor fica sob prisão preventiva

Protestos em Belfast. Agressor fica sob prisão preventiva

Prisão preventiva para migrante suspeito de tentativa de homicídio em Belfast na Irlanda da norte.

RTP /
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A agressão desencadeou uma onda de violência.

A polícia teve que conter ataques em bairros de acolhimento de migrantes, onde diversas habitações e veículos foram incendiados.

A violência em Belfast escalou após terem sido divulgadas imagens com o suspeito a tentar decapitar a vítima com uma arma branca.

O homicídio só foi travado após a intervenção de várias pessoas.

O agressor é um refugiado sudanês e está na Irlanda do Norte desde 2023.

A agressão deixou a vitima ferida, com lesão no olho esquerda e diversas outras mutilações graves na cabeça, pescoço e costas.
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