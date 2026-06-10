Protestos em Belfast. Agressor fica sob prisão preventiva

A agressão desencadeou uma onda de violência.



A polícia teve que conter ataques em bairros de acolhimento de migrantes, onde diversas habitações e veículos foram incendiados.



A violência em Belfast escalou após terem sido divulgadas imagens com o suspeito a tentar decapitar a vítima com uma arma branca.



O homicídio só foi travado após a intervenção de várias pessoas.



O agressor é um refugiado sudanês e está na Irlanda do Norte desde 2023.



A agressão deixou a vitima ferida, com lesão no olho esquerda e diversas outras mutilações graves na cabeça, pescoço e costas.