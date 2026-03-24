"Provas irrefutáveis". Zelensky acusa Rússia de canalizar informações para o Irão

Ataques russos voltam a fazer vítimas

Outra pessoa morreu na região de Kherson, no sul do país, onde os ataques destruíram um edifício residencial privado.

Recovery efforts are underway in our regions following last night’s massive Russian attack. In Zaporizhzhia and Poltava, ordinary apartment buildings were damaged, and fires broke out. Nearly 40 drones were launched against Shostka in the Sumy region. In Slatyne, in the Kharkiv… pic.twitter.com/BMMZshMS67 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 24, 2026

c/ agências

O presidente ucraniano avançou na segunda-feira que os serviços de informação militar do país têm “provas irrefutáveis” de que a Rússia continua a fornecer informações ao Irão, alertando que tal atividade poderá prolongar a guerra no Médio Oriente."A Rússia, assim como parte dos dados obtidos através da cooperação com parceiros no Médio Oriente", garantiu Volodymyr Zelensky.Num discurso noturno em vídeo, o líder ucraniano defendeu que ". Todos os Estados responsáveis têm interesse em garantir a segurança e prevenir problemas maiores"."Os mercados já estão a reagir negativamente e isto está a complicar significativamente a situação dos combustíveis em muitos países. Ao ajudar o regime iraniano a sobreviver e a atacar com maior precisão, a Rússia está efetivamente a prolongar a guerra", acrescentou.Na semana passada, o Kremlin rejeitou como "notícias falsas" uma reportagem dosegundo a qual a Rússia estaria a partilhar imagens de satélite e tecnologia avançada de drones com o Irão.A Ucrânia avançou esta terça-feira que pelo menos, levando Volodymyr Zelensky a pedir “mais proteção para salvar vidas”.Segundo as autoridades ucranianas, duas pessoas morreram e outras sete ficaram feridas em ataques na região de Poltava. Foram também registados danos em edifícios residenciais, um hotel e instalações industriais.“Ocorreram incêndios, que foram extintos pelos bombeiros”, referiram as autoridades em comunicado, acrescentando que as equipas de resgate estão a trabalhar no local para remover os escombros.Em Zaporizhia, uma pessoa morreu e nove ficaram feridas em ataques que também provocaram um incêndio num arranha-céus e causaram danos em edifícios vizinhos, informou o serviço de emergência.A Força Aérea ucraniana afirmou na plataforma Telegram que, assim como 25 dos 34 mísseis.“Estes números mostram claramente que. É importante continuar a apoiar a Ucrânia. É importante que todos os acordos sobre defesa aérea sejam implementados atempadamente”, escreveu o presidente Volodymyr Zelensky na rede social X.“E é importante que a Europa seja capaz de produzir o número necessário de mísseis de defesa aérea para se proteger contra quaisquer ameaças”, alertou.