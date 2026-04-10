Província moçambicana de Gaza necessita de 200 mil doses contra febre em gado

"Neste momento, nós achamos que era importante termos mais ou menos 200 mil doses [de vacina contra a febre aftosa]", disse o chefe do departamento de pecuária na direção provincial da Agricultura e Pesca em Gaza, Sérgio Maneno, citado pela comunicação social.

O responsável falava no distrito de Massingir, à margem da visita de uma equipa técnica proveniente do Botsuana para recolher amostras da tipificação da estirpe da febre que circula na região.

"Temos sete estirpes diferentes de febre aftosa e a imunidade para uma estirpe não é cruzada. Então o objetivo deste trabalho é identificar qual é a estirpe para produzir uma vacina especifica para aquela estirpe para procedermos à vacinação", disse Sérgio Maneno.

A província de Gaza ficou interdita de exportar o gado e os seus derivados após surto da doença causada por carraças, recordou o responsável, queixando-se da queda de número de exportações nos últimos anos.

"Em termo de número de animais movimentados para [a província de] Maputo, como tem sido nos últimos anos, baixou. No ano passado baixou para 31 mil animais movimentados, enquanto a média tem sido de 35 mil", explicou Sérgio Maneno, frisando que o prejuízo refletiu-se nos produtores, comerciantes e até nos talhantes.

Em novembro de 2025, os criadores de gado bovino na província de Gaza estimaram que perderam mais de 100 mil animais em oito anos devido a doenças provocadas por carraças, apontando dificuldades do Governo em apoiar no combate.

A primeira-ministra de Moçambique, Maria Benvinda Levi, pediu, em agosto, investimento na criação de gado para melhorar a dieta alimentar nacional e colocar o país na rota do comércio internacional, apelando também para a "concentração" na produção de qualidade, tanto para a de carne como para leite e outros derivados.