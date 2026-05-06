PSD e CDS pedem que Corina Machado discurse no Parlamento Europeu

Numa carta dirigida a Roberta Metsola, Sebastião Bugalho, Ana Miguel Pedro e os eurodeputados do Partido Popular (PP) espanhol Esteban González Pons e Dolors Montserrat pedem à presidente do Parlamento Europeu (PE) para "ponderar convidar María Corina Machado a dirigir-se ao PE enquanto laureada do Prémio Nobel da Paz".

Os quatro eurodeputados recordam que Corina Machado já discursou no Parlamento Europeu após ter sido distinguida com o Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento, em 2024, devido à sua "coragem, compromisso democrático e defesa inabalável da liberdade, direitos humanos e Estado de Direito na Venezuela".

"No entanto, o seu reconhecimento como Prémio Nobel da Paz confere uma nova importância internacional à sua mensagem e oferece ao PE uma oportunidade pertinente para reafirmar o seu papel como uma voz global em prol da democracia, da dignidade humana e das liberdades fundamentais", afirmam.

Os eurodeputados do Partido Popular Europeu (PPE) consideram que convidar Corina Machado a discursar no PE enviaria "uma mensagem clara de que a Europa está ao lado dos que defendem a democracia contra a opressão" e mostraria aos venezuelanos e a todos os "movimentos democráticos no mundo que a sua luta é vista, compreendida e apoiada".

"Numa altura em que ainda há prisioneiros políticos atrás das grades na Venezuela, e muitos outros também enfrentam perseguição, exílio ou são intimidados por defenderem valores democráticos, este convite também mostraria solidariedade e claridade moral", defendem.

Os quatro eurodeputados acrescentam ainda que este convite estaria em linha com uma resolução aprovada na semana passada pelo PE, na qual se apela à "libertação imediata e sem condições de todos os prisioneiros políticos" e se reafirma "preocupação com a manutenção da repressão na Venezuela".

"Convidar a Sra. Machado a dirigir-se ao plenário daria, consequentemente, expressão institucional a uma posição que já foi fortemente apoiada pela assembleia", afirmam.

Por último, Sebastião Bugalho, Ana Miguel Pedro, Esteban González Pons e Dolors Montserrat afirmam que convidar Corina Machado seria uma "declaração de solidariedade, coragem e clareza moral" e reforçaria a responsabilidade da UE "em apoiar aqueles que defendem pacificamente a liberdade".

"Por estas razões, solicitamos respeitosamente que a presidência do Parlamento Europeu considere convidar María Corina Machado para discursar na sessão plenária", pedem.

A vencedora do Prémio Nobel da Paz 2025 está fora da Venezuela desde dezembro passado, quando viajou para a Noruega para receber a distinção, depois de ter passado um ano escondida para evitar a detenção pelas autoridades, que a acusam de violência e de incitar a uma invasão militar.

Corina Machado foi impedida de concorrer às eleições presidenciais na Venezuela contra Nicolás Maduro, em 2024, tendo sido substituída por Edmundo González, que o PE reconhece como o vencedor dessas eleições.

Em 22 de abril, Corina Machado esteve em Lisboa, onde se reuniu com o primeiro-ministro português, Luís Montenegro, na sua residência oficial, em São Bento.

À saída, a líder da oposição venezuelana não prestou declarações, mas Luís Montenegro considerou que o atual momento político na Venezuela é "de transição democrática" e disse esperar que em breve haja eleições "absolutamente livres".