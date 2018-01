Puigdemont descarta hipótese de pedir ao Supremo para comparecer no Parlamento

RTP29 Jan, 2018, 11:37 / atualizado em 29 Jan, 2018, 11:59 | Mundo

Ou Carles Puigdemont aparece de surpresa ou não aparece na sessão de investidura no Parlamento catalão. Os dois cenários são possíveis mas o advogado de Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas, já veio dizer que descarta a hipótese de pedir permissão ao Supremo Tribunal para Puigdemont comparecer no Parlamento, alterando os planos inicialmente delineados.



O Tribunal Constitucional espanhol determinou no sábado que o ex-líder da Catalunha só poderia participar na sessão de investidura no parlamento regional se apresentasse uma autorização judicial, uma vez que existe um mandado de busca e captura para Puigdemont, acusado de sedição e rebelião depois de ter declarado, em outubro, a independência unilateral da Catalunha.



O Tribunal Constitucional decidiu que a investidura não podia ser feita por voto delegado ou por videoconferência, o que contraria as intenções dos independentistas, uma vez que Puigdemont estaria a estudar a hipótese de tomar posse à distância, nomeadamente no parlamento flamengo.

A decisão do Tribunal Constitucional rejeitou ainda o pedido do Governo de Madrid, que queria que a sessão de terça-feira fosse suspensa.



Em declarações à RAC1, o advogado de Puigdemont lamentou que a decisão do Tribunal Constitucional sobre o apelo do governo é "uma monstruosidade do ponto de vista jurídico”.



No sábado à noite, "planeámos ir ao Supremo Tribunal para solicitar a permissão" para que Puigdemont pudesse participar da sessão plenária do Parlamento, mas agora vemos essa possibilidade mais longe".



O advogado considera ainda que este pedido não iria muito longe porque, provavelmente, o juiz Llarena exigiria que Puigdemont passasse no Tribunal para discutir o assunto. Deste modo, poderia recair sobre ele a prisão como medida cautelar.



Citado pelo La Vanguardia, Cuevillas disse que não sabe onde está Puigdemont neste momento, mas assegurou que conseguiu falar com ele ao telefone e que "tinha uma boa cobertura", brincou.



Em entrevista à Catalunya Ràdio, Josep Rull disse ainda que Puigdemont queria regressar a Espanha “mas com garantias”. Na prática, queria ter condições para marcar presença na sessão de terça-feira e, desta forma, ser investido líder da Generalitat, tal como está proposto pelo presidente do parlamento catalão, Roger Torrent.

O facto da defesa descartar pedir permissão ao Supremo Tribunal para que o candidato participe da sessão de investidura, deixa a porta aberta para que Puigdemont apareça ou não no Parlamento.

Este domingo todos os partidos favoráveis à independência catalã reiteraram o seu apoio a Puigdemont, garantindo que não tencionam apoiar outro candidato.



Na verdade, Cuevillas voltou a reiterar que a possibilidade de o presidente demitido fazer uma aparição no Parlamento nunca foi descartada. Cuevillas acredita que Puigdemont não deve ser detido porque é deputado e tem imunidade parlamentar.



Carles Puigdemont fugiu para a Bélgica a 30 de outubro, juntamente com quatro conselheiros, depois do governo espanhol os ter destituído, ao abrigo do artigo 155 da Constituição de Espanha e ter tornado ilegal um referendo promovido pelos independentistas catalães.