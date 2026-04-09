Putin anuncia tréguas na Ucrânia pela Páscoa Ortodoxa. Kiev também propôs pausa

O cessar-fogo terá início às 16h00 (hora de Moscovo) do dia 11 de abril, sábado, até ao final do dia 12 de abril, domingo, anunciou o Kremlin.





"Por decisão do comandante supremo, (...) V. Poutine, e em virtude da proximidade do feriado da Páscoa Ortodoxa, é declarado um cessar-fogo a partir das 16h00 do dia 11 de abril até ao final do dia 12 de abril", refere o Kremlin.





"Partimos do princípio de que o lado ucraniano seguirá o exemplo da Federação Russa", acrescenta o comunicado do governo russo. Kiev propôs também uma pausa nas hostilidades.







O anúncio surge na sequência da proposta feita no início da semana pelo Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, de uma pausa nos ataques às infraestruturas energéticas de cada país durante a Páscoa Ortodoxa.



As negociações de paz para a Ucrânia, que têm marcado passo, poderão beneficiar deste cessar-fogo e ser retomadas em breve.





De acordo com a agência Reuters, o enviado especial do presidente russo para a Ucrânia, Kirill Dmitriev, está atualmente nos Estados Unidos, onde irá reunir-se com membros do governo do presidente norte-americano, Donald Trump.





Na agenda está o acordo de paz com Kiev e a cooperação económica entre os EUA e a Rússia, disseram à Reuters fontes com conhecimento da visita.



A visita acontece antes da decisão dos EUA sobre a prorrogação do alívio das sanções ao petróleo russo, que expira a 11 de abril, e que também pode estar na agenda.

