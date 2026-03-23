Putin defende parceria com Pyongyang ao felicitar Kim Jong Un pela reeleição

"Continuaremos, é claro, a nossa estreita colaboração para fortalecer a parceria estratégica entre Moscovo e Pyongyang", disse, em mensagem divulgada pelo Kremlin (Presidência russa), acrescentando que tal "serve aos interesses fundamentais" de ambos os povos.

Putin elogiou a "contribuição pessoal" do congénere norte-coreano "para o fortalecimento dos laços de amizade entre os dois países, unidos por um acordo de defesa mútua assinado em 2024".

A Coreia do Norte tem participado ativamente do esforço de guerra contra a Ucrânia, fornecendo tropas para a região de Kursk, como parte da invasão ofensiva militar russa, iniciada em 24 de fevereiro de 2022.

Em troca, a Rússia tem fornecido à Coreia do Norte ajuda financeira, tecnologia militar e abastecimento de alimentação e de energia.

No início de janeiro, Kim Jong Un prometeu seu apoio incondicional a todas as políticas e decisões de Vladimir Putin, em uma carta publicada pela agência de notícias oficial norte-coreana KCNA.

O órgão legislativo da Coreia do Norte reelegeu o seu líder para a presidência da Comissão de Assuntos do Estado, anunciara antes a imprensa oficial.

Os 687 deputados da nova assembleia legislativa foram eleitos em 15 de março, com uma taxa de participação de 99,9%.

A Coreia do Norte foi fundada por Kim Il-sung, avô de Kim Jong-un, em 1948. Herdeiro da dinastia comunista, Kim Jong-un governa o país desde a morte do pai, Kim Jong-il, em 2011.