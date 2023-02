Putin discursa sobre o Estado da Nação

", indicou, no domingo, o porta-voz do Kremlin (Presidência russa), Dmitri Peskov, em declarações no programa "Moscú.Kremlin.Putin", transmitido na televisão pública Russia-1.A intervenção é feita três dias antes de ser assinalado o primeiro aniversário da ofensiva militar russa na Ucrânia, iniciada na madrugada de 24 de fevereiro de 2022.É também o primeiro discurso sobre o Estado da Nação feito por Putin em quase dois anos.O Kremlin não permitiu que meios de comunicação social de países considerados como “inimigos” obtivessem acreditação para fazer a cobertura mediática do discurso.O dia escolhido para o discurso, que será transmitido por todas as televisões públicas do país, coincide com a data em que Vladimir Putin assinou o reconhecimento da independência das repúblicas separatistas de Lugansk e de Donetsk, na região do Donbass (leste ucraniano).Nesse mesmo dia, 21 de fevereiro de 2022, Putin ordenou a mobilização do exército russo para “manutenção da paz” nos territórios separatistas pró-russos no leste da Ucrânia, um prelúdio para o início da ofensiva militar contra a Ucrânia que aconteceria poucos dias depois.