Putin diz que Rússia está disponível para fazer algumas cedências para chegar a acordo com a Ucrânia

Putin diz que o presidente norte-americano, Donald Trump, lhe pediu que fizesse concessões e que Moscovo está disposto a fazê-lo, desde que a Ucrânia também faça cedências.

Falando aos jornalistas em São Petersburgo, Putin disse que a Rússia dispõe de todos os recursos necessários para atingir os seus objetivos militares e que as suas tropas continuam a avançar na Ucrânia. Ainda assim, afirmou que Moscovo está preparada para chegar a um acordo com a Ucrânia por meios pacíficos.





O presidente russo disse, no entanto, que o compromisso tem de estar baseado nos termos discutidos durante o encontro com o presidente norte-americano em Anchorage, em agosto de 2025, que obrigariam, entre outros pontos, a Ucrânia a retirar as suas tropas do Donbass – uma linha vermelha para Kiev.





“Podemos controlar o Donbass e chegar a um acordo de paz”, disse Putin.







O presidente russo disse que as propostas dos EUA podem ser a base para um acordo de paz com a Ucrânia, mas lembrou que Trump “ainda tem de convencer a Ucrânia”.





Putin disse ainda que as tropas de Moscovo estavam a avançar "ao longo de toda a linha da frente". Segundo o líder russo, a Rússia controla toda a região de Luhansk e 85% da região de Donetsk.



No entanto, uma análise da AFP com base em dados do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) mostra que a Ucrânia recapturou cerca de 282 quilómetros quadrados aos russos em maio, reduzindo pelo segundo mês consecutivo a área do seu território controlada por Moscovo, que estava a ganhar terreno desde o outono de 2023.



Um dia depois de ataques com drones terem atingido um complexo petrolífero e uma base naval em São Petersburgo, Putin admitiu que a Rússia precisa de “melhorar” e “reforçar” as suas defesas aéreas.



"A Rússia possui um sistema de defesa aérea. Sim, precisamos de o melhorar. Sim, precisamos de o reforçar, e vamos fazê-lo", disse Putin aos jornalistas, à margem do Fórum Económico Internacional de São Petersburgo.



Vladimir Putin afirmou que está a considerar expandir a utilização do míssil balístico de alcance intermédio (IRBM) Oreshnik para atingir cidades ucranianas. Putin lembrou que este míssil, já utilizado três vezes sem ogiva contra a Ucrânia, é capaz de transportar ogivas nucleares.





c/agências