Pyongyang desloca artilharia de longo alcance para fronteira com Coreia do Sul

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, "informou-se sobre a produção de novos tipos de obuses autopropulsados para três batalhões, que serão destacados para a unidade de artilharia de longo alcance na fronteira sul ainda este ano", durante uma visita na quinta-feira a uma fábrica de munições, noticiou a agência.

Segundo a KCNA, os novos obuses têm um alcance superior a 60 quilómetros.

Kim, que também inspecionou a construção de um novo tanque de combate e de vários lançadores, afirmou que 2026 "registará uma melhoria sem precedentes no curso da luta para reforçar a capacidade de defesa nacional", em declarações recolhidas pela agência estatal.

Na quinta-feira, o líder norte-coreano participou ainda num teste de operacionalidade do novo contratorpedeiro, Choe Hyon, e determinou que fosse entregue à marinha até meados de junho.

No teste esteve presente a filha adolescente do líder, cuja idade e nome não foram revelados, embora se acredite que possa tratar-se de Kim Ju-ae, conforme imagens publicadas pela KCNA.

A jovem aparece frequentemente em eventos importantes e em testes de armamento ao lado do pai, o que tem suscitado especulações sobre o seu possível papel como herdeira do regime norte-coreano.

Acredita-se que o novo contratorpedeiro, apresentado em abril de 2025, possua capacidades nucleares, e a Coreia do Norte realizou recentemente testes de lançamento de mísseis balísticos a partir do navio.