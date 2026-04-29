Quase 120 dólares- Preços do petróleo disparam, Brent atinge o valor mais elevado desde 2022

Por volta das 17h55 GMT, o preço do petróleo Brent, proveniente do Mar do Norte, para entrega em junho, subiu 7,39 por cento, para 119,48 dólares.



Poucos minutos antes, tinha atingido os 119,76 dólares, o preço mais elevado observado durante os dois meses de crise no Médio Oriente.



Assim, regressou ao nível de meados de 2022, quando a invasão russa da Ucrânia provocou uma subida dos preços do petróleo e do gás.



O seu equivalente nos EUA, o crude West Texas Intermediate (WTI), também para entrega em junho, subiu 7,24 por cento, para 107,16 dólares por barril.



Donald Trump levantou a possibilidade de um bloqueio contra o Irão que durasse "vários meses" durante uma reunião na terça-feira com líderes da indústria petrolífera, indicou um alto funcionário da Casa Branca na quarta-feira.



Neste cenário, o bloqueio iraniano ao Estreito de Ormuz também iria provavelmente continuar, observa Arne Lohmann Rasmussen, da Global Risk Management.



Esta possibilidade está a causar ansiedade entre os investidores, dada a importância do estreito para o comércio global, particularmente de hidrocarbonetos.



"O mercado está cada vez mais convencido de que não haverá uma paz rápida e duradoura nem uma reabertura imediata do Estreito de Ormuz", observa o analista.



"Os investidores estão a reagir à falta de progressos na resolução do conflito entre os Estados Unidos e o Irão", acrescenta David Morrison, da Trade Nation.



"Os iranianos precisam de tomar consciência, e depressa!", ameaçou hoje mais cedo Donald Trump na sua rede social Truth Social.



A Casa Branca está a manifestar cepticismo em relação a uma nova proposta de Teerão para desbloquear o Estreito de Ormuz.



Neste contexto, a Administração de Informação Energética dos EUA (EIA) informou que as exportações de crude atingiram um máximo histórico na semana passada nos Estados Unidos.



Durante o período de sete dias que terminou a 24 de abril, foram exportados 6,4 milhões de barris por dia, número que ultrapassa os 14 milhões se incluirmos os produtos petrolíferos refinados.