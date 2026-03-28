Quase 414.000 chocolates KitKat com destino à Europa foram roubados

Em comunicado, a empresa, que tem sede na Suíça, adiantou que "o veículo e a sua carga ainda não foram encontrados".

O carregamento foi roubado entre o local de produção e distribuição. Os chocolates tinham como destino o mercado europeu.

A Nestlé disse que os chocolates roubados podem acabar por entrar em canais de venda não oficiais na Europa.

Contudo, avisou que os consumidores e retalhistas podem identificar se o produto que recebem faz ou não parte do lote roubado através do código de barras.

"Embora apreciemos o excecional gosto dos criminosos, o facto é que o roubo de carga é um problema crescente para as empresas", afirmou a KitKat, em comunicado.

A marca disse ainda que decidiu tornar público o caso face à implementação de esquemas mais sofisticados e na esperança de aumentar a consciencialização.