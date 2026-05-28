Mundo
Quatro cidades italianas em alerta vermelho por causa do calor
Roma, Florença, Bolonha e Turim estão em alerta vermelho, o mais elevado, devido a uma onda de calor que está a afetar a Europa esta semana.
A decisão do Ministério da Saúde italiano abrange a capital, Roma, bem como Florença, Bolonha e Turim.
As temperaturas, excecionalmente elevadas para o final de maio, deverão atingir os 33°C em Turim, cidade alpina no norte de Itália, 32°C em Florença e Bolonha (com sensação térmica de 35°C) e 31°C em Roma (com sensação térmica de 33°C), cidade mediterrânica situada no centro-sul de Itália.
O alerta vermelho, o nível 3, indica "uma situação de emergência (onda de calor) que provavelmente terá efeitos adversos na saúde de pessoas saudáveis e ativas, e não apenas em grupos de risco, como idosos, crianças pequenas e pessoas com doenças crónicas", precisou o Ministério da Saúde italiano.
Este nível de alerta máximo é ativado quando as temperaturas elevadas e as condições meteorológicas invulgares persistem durante três ou mais dias consecutivos.
Desde 25 de maio que o Ministério da Saúde italiano publica um boletim diário sobre a onda de calor, avaliando a situação em 27 cidades italianas, com previsões para 24, 48 e 72 horas.
As temperaturas, excecionalmente elevadas para o final de maio, deverão atingir os 33°C em Turim, cidade alpina no norte de Itália, 32°C em Florença e Bolonha (com sensação térmica de 35°C) e 31°C em Roma (com sensação térmica de 33°C), cidade mediterrânica situada no centro-sul de Itália.
O alerta vermelho, o nível 3, indica "uma situação de emergência (onda de calor) que provavelmente terá efeitos adversos na saúde de pessoas saudáveis e ativas, e não apenas em grupos de risco, como idosos, crianças pequenas e pessoas com doenças crónicas", precisou o Ministério da Saúde italiano.
Este nível de alerta máximo é ativado quando as temperaturas elevadas e as condições meteorológicas invulgares persistem durante três ou mais dias consecutivos.
Desde 25 de maio que o Ministério da Saúde italiano publica um boletim diário sobre a onda de calor, avaliando a situação em 27 cidades italianas, com previsões para 24, 48 e 72 horas.
Uma onda de calor sem precedentes, que chegou mais cedo do que o esperado, tem atingido partes da Europa — incluindo França, Reino Unido e Itália — desde o início da semana.
É a consequência de uma "cúpula de calor", uma área de alta pressão que retém o ar quente do Norte de África sobre a Europa Ocidental.
De acordo com o consenso científico, as alterações climáticas provocadas pela atividade humana estão a intensificar os eventos climáticos extremos, como as ondas de calor, as secas e as inundações.
c/AFP