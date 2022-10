Quatro em cada cinco cidades enfrentam riscos climáticos extremos

Os dados referem ainda que 25% das cidades enfrentam perigos de alto risco, que se devem agravar nos próximos três anos, e que 28% das cidades dizem que os riscos climáticos ameaçam a grande maioria, 70%, da sua população.

A análise, da responsabilidade do CDP, uma organização sem fins lucrativos que gere o sistema mundial de divulgação ambiental para empresas, cidades, estados e regiões, conclui que em termos globais as cidades enfrentam atualmente grandes impactos climáticos, que ameaçam a maioria das suas populações.

Mas no documento, "Proteger as Pessoas e o Planeta", nota-se também que se as cidades tomarem medidas em relação ao clima centradas nas pessoas verão sete vezes mais benefícios em áreas como a saúde pública, a criação de emprego, a inclusão social e a biodiversidade, além da redução de emissões.

As ações centradas nas pessoas examinam e consideram as necessidades das pessoas como parte central de todo o processo da luta contra as alterações climáticas. São identificadas as populações mais vulneráveis, avaliadas e debatidas as experiências e necessidades das diferentes comunidades e os seus riscos climáticos.

Esse trabalho, diz a organização no documento, torna as cidades um local mais atrativo para se viver, trabalhar e investir.

O documento salienta que a Europa está a enfrentar a pior seca desde há 500 anos e o Paquistão teve as inundações mais mortíferas da história.

O relatório mostra que 63% das cidades estão a tomar pelo menos uma ação climática centrada nas pessoas. Quase metade (45%) envolve a sociedade civil no seu planeamento da ação climática, e quase dois quintos (39%) considera as populações vulneráveis na sua avaliação dos riscos e vulnerabilidades climáticas.

O CDP foi criado em 2000 e trabalha com mais de 680 instituições financeiras.

Mais de 14.000 organizações em todo o mundo divulgaram dados através do CDP em 2021, incluindo mais de 13.000 empresas com mais de 64% da capitalização do mercado global, e mais de 1.200 cidades, estados e regiões.