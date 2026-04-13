Quatro estudantes morrem afogados num rio no sul da China

O acidente ocorreu na tarde de sábado, quando os jovens se banhavam no rio Beiliu, na cidade de Wuzhou, na região de Guangxi, informaram as autoridades locais citadas pela agência de notícias oficial Xinhua.

As mesmas fontes indicaram que foi aberta uma investigação para apurar as circunstâncias da morte dos menores, cujas idades não foram divulgadas.

As autoridades apelaram ainda aos pais para alertarem os filhos para os riscos de nadar em águas perigosas.