Quatro idosos morrem em incêndio num contentor na Grécia

Quatro idosos morrem em incêndio num contentor na Grécia

Quatro idosos, membros da mesma família, morreram hoje num incêndio num contentor onde viviam em Konitsa, no noroeste da Grécia, informou a agência de notícias grega ANA.

Lusa /

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Segundo a mesma fonte, as quatro vítimas, três mulheres e um homem, são irmãos com 69, 75, 83 e 88 anos.

A causa do incêndio ainda não foi determinada, mas, de acordo com a ANA, poderá ter sido iniciado por uma vela ou por uma lamparina a petróleo.

As vítimas viviam no contentor, que lhes tinha sido destinado após um terramoto que atingiu a região em 1996, causando danos significativos.

Segundo os vizinhos, as vítimas viviam em condições precárias, sem eletricidade, e sofriam de problemas de saúde.

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