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Quatro idosos morrem em incêndio num contentor na Grécia
Quatro idosos, membros da mesma família, morreram hoje num incêndio num contentor onde viviam em Konitsa, no noroeste da Grécia, informou a agência de notícias grega ANA.
Segundo a mesma fonte, as quatro vítimas, três mulheres e um homem, são irmãos com 69, 75, 83 e 88 anos.
A causa do incêndio ainda não foi determinada, mas, de acordo com a ANA, poderá ter sido iniciado por uma vela ou por uma lamparina a petróleo.
As vítimas viviam no contentor, que lhes tinha sido destinado após um terramoto que atingiu a região em 1996, causando danos significativos.
Segundo os vizinhos, as vítimas viviam em condições precárias, sem eletricidade, e sofriam de problemas de saúde.