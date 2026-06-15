Quatro idosos morrem em incêndio num contentor na Grécia

Segundo a mesma fonte, as quatro vítimas, três mulheres e um homem, são irmãos com 69, 75, 83 e 88 anos.

A causa do incêndio ainda não foi determinada, mas, de acordo com a ANA, poderá ter sido iniciado por uma vela ou por uma lamparina a petróleo.

As vítimas viviam no contentor, que lhes tinha sido destinado após um terramoto que atingiu a região em 1996, causando danos significativos.

Segundo os vizinhos, as vítimas viviam em condições precárias, sem eletricidade, e sofriam de problemas de saúde.