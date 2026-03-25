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Quatro palestinianos mortos em ataque israelita na Faixa de Gaza

Quatro palestinianos mortos em ataque israelita na Faixa de Gaza

Pelo menos quatro palestinianos morreram hoje em um novo ataque do exército israelita na Faixa de Gaza, apesar do cessar-fogo alcançado em 10 de outubro entre Israel e o grupo islamita Hamas, divulgou a imprensa local.

Lusa /

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Segundo informações da agência de notícias palestiniana WAFA, o ataque teve como alvo um grupo de pessoas perto de um cemitério na cidade de Zawaida, no centro do enclave.

O Ministério da Saúde de Gaza informou que quatro pessoas morreram nas últimas 24 horas.

O Exército israelita ainda não se pronunciou sobre o incidente.

Desde a entrada em vigor do cessar-fogo, segundo o Ministério da Saúde palestiniano, 687 pessoas foram mortas e 1.184 ficaram feridas no enclave palestiniano, enquanto 756 corpos foram recuperados em áreas das quais as tropas israelitas se retiraram.

De acordo ainda com o Ministério do enclave, controlado pelo Hamas, desde o início da ofensiva israelita em resposta aos ataques do grupo islamita em 07 de outubro de 2023 --- que fizeram cerca de 1.200 mortos e quase 250 sequestrados em Israel, segundo dados oficiais ---, foram registados 72.263 palestinianos mortos e 171.948 feridos, embora ainda existam corpos debaixo dos escombros e espalhados pelas ruas do enclave.

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