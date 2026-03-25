Quatro palestinianos mortos em ataque israelita na Faixa de Gaza

Segundo informações da agência de notícias palestiniana WAFA, o ataque teve como alvo um grupo de pessoas perto de um cemitério na cidade de Zawaida, no centro do enclave.

O Ministério da Saúde de Gaza informou que quatro pessoas morreram nas últimas 24 horas.

O Exército israelita ainda não se pronunciou sobre o incidente.

Desde a entrada em vigor do cessar-fogo, segundo o Ministério da Saúde palestiniano, 687 pessoas foram mortas e 1.184 ficaram feridas no enclave palestiniano, enquanto 756 corpos foram recuperados em áreas das quais as tropas israelitas se retiraram.

De acordo ainda com o Ministério do enclave, controlado pelo Hamas, desde o início da ofensiva israelita em resposta aos ataques do grupo islamita em 07 de outubro de 2023 --- que fizeram cerca de 1.200 mortos e quase 250 sequestrados em Israel, segundo dados oficiais ---, foram registados 72.263 palestinianos mortos e 171.948 feridos, embora ainda existam corpos debaixo dos escombros e espalhados pelas ruas do enclave.