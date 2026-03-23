Queda avião na Colômbia. Fontes militares referem 71 sobreviventes

O ministro da Defesa da Colômbia, Pedro Sánchez, confirmou nas redes sociais que o avião sofreu o acidente "quando descolava de Puerto Leguízamo", na região de Putumayo, uma zona remota da floresta amazónica, na fronteira com Peru.





Um vídeo mostra o avião a cair em direção ao solo segundos após a descolagem. A BluRadio informou que o acidente ocorreu a apenas três quilómetros de um centro urbano e confirmou 67 pessoas resgatadas.

#VideoBlu Este lunes 23 de marzo se registró un accidente con un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana que al despegar en Puerto Leguizamo, Putumayo, iba hacia Puerto Asís. Por ahora, van 67 personas recatadas y es incierto el número de victimas fatales. pic.twitter.com/vJeb3FcuZU — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) March 23, 2026

A aeronave pode transportar mais de cem passageiros, além da tripulação. O comandante da Força Aérea colombiana, Fernando Silva Rueda, referiu nas redes sociais que, a bordo do aparelho, seguiam 114 passageiros e pelo menos 11 tripulantes.





Nessa comunicação confirmou ainda pelo menos 48 sobreviventes.





Duas fontes militares disseram depois à Agência Reuters que 71 pessoas foram resgatadas dos destroços. Fontes do exército colombiano tinham referido à Agência France Press a existência de 80 vítimas mortais.





Sánchez reconheceu que "ainda não foi determinado com precisão o número de vítimas nem as causas do sinistro".





Foram ativados os protocolos de assistência às vítimas e às suas famílias, revelou ainda o ministro, acrescentando que foi aberta uma investigação.



"Expresso as minhas mais sinceras condolências aos familiares dos afetados e, em respeito pela sua dor, apelo a que se evitem especulações até que exista informação oficial", sublinhou Sánchez, reconhecendo tratar-se de um acontecimento "profundamente doloroso" para a Colômbia.

Modernização das Forças Armadas





O comandante-geral das Forças Armadas da Colômbia, Hugo López, prometeu responder com "a máxima responsabilidade, humanidade e transparência" aos pedidos de investigação urgente.





"Espero que não haja vítimas mortais neste terrível acidente que nunca deveria ter acontecido", reagiu num primeiro momento o presidente Gustavo Petro, numa publicação no X, na qual criticou os entraves burocráticos que atrasam os seus planos de modernização das Forças Armadas.



"Não permitirei mais atrasos; são as vidas dos nossos jovens que estão em causa", afirmou Petro. "Se os funcionários administrativos civis ou militares não estiverem à altura deste desafio, devem ser afastados".







A Colômbia adotou os C-130 pela primeira vez no final da década de 1960. Mais recentemente, modernizou alguns C-130 mais antigos com modelos mais recentes enviados dos EUA, de acordo com uma lei que permite a transferência de equipamento militar excedente ou não utilizado.





Os aparelhos são construídos pela empresa de defesa norte-americana Lockheed Martin, tendo sido lançados na década de 1950. A Lockheed Martin não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.



Detalhes adicionais sobre a aeronave envolvida no acidente não foram imediatamente disponibilizados.



No final de fevereiro, outro Hércules C-130, este da Força Aérea Boliviana, despenhou-se na populosa cidade de El Alto, não atingindo por pouco um quarteirão residencial.



Mais de 20 pessoas morreram no acidente e outras 30 ficaram feridas.