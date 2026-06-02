Queda de aeronave militar durante exercício mata dois pilotos em Taiwan

Um avião de treino da Força Aérea de Taiwan despenhou-se hoje durante um exercício que simulava uma falha de motor, provocando a morte dos dois pilotos a bordo, anunciou o ministério da Defesa da ilha.

Lusa /
Foto: Ministério da Defesa de Taiwan

O acidente ocorreu às 08:08 (01:08 em Lisboa), quando uma aeronave militar de treino T-34 caiu junto à extremidade norte da pista da base aérea de Gangshan, na cidade de Kaohsiung, no sul de Taiwan, revelou o ministério em comunicado.

Os dois ocupantes foram identificados apenas pelos apelidos e patentes: tenentes-coronéis Lu e Guo.

Segundo as autoridades, o voo fazia parte de um exercício que simulava uma avaria no motor.

A Força Aérea criou uma equipa especial para investigar as causas do acidente.

Em janeiro, um caça F-16 da Força Aérea taiwanesa caiu no mar ao largo da costa leste da ilha durante uma missão de rotina. O piloto conseguiu ejetar-se, mas foi dado como desaparecido.

