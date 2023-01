Queda de avião no Nepal. Pelo menos 40 pessoas morreram

Trata-se de um ATR 72... da YetiAirlines.



A bordo estavam duas crianças, quatro membros da tripulação e 10 estrangeiros, segundo informações prestadas pela própria companhia aérea.



As equipas de socorro continuam a vasculhar o local montanhoso do acidente.



A queda do aparelho provocou um incêndio e foram muitas as pessoas que rapidamente tentaram ajudar a extinguir o fogo e a socorrer as vítimas.



Os acidentes aéreos no Nepal são habituais, um país com 14 das mais altas montanhas do mundo e onde as condições meteorológicas mudam muito rapidamente.