Mundo
Queda de ponte em Génova. Antigo responsável condenado a 12 anos de prisão
O caso diz respeito ao desabamento de uma ponte perto da cidade de Génova, em agosto de 2018, e fez 43 mortos. Das 57 pessoas que aguardavam julgamento, 32 foram condenadas.
O antigo presidente da empresa Autostrade per l'Italia (Aspi) foi condenado, esta quinta-feira, a 12 anos de prisão pela morte de 43 pessoas, na sequência da queda da ponte Morando, perto da cidade de Génova, em Itália, em agosto de 2018.
Giovanni Castellucci era uma das 57 pessoas que há oito anos aguardavam julgamento, no entanto, apenas 32 foram condenadas a penas que chegaram aos 11 anos. As restantes 25 foram absolvidas. Entre os réus estavam engenheiros da empresa de manutenção Spea e antigos funcionários quer do Ministério italiano dos Transportes como da Atlantia, empresa mãe da Aspi.
A agência Reuters escreve que “houve silêncio” durante a leitura da sentença, feita pelo juiz Paolo Lepri, que aconteceu perante um “tribunal lotado”, com a presença de cerca de 400 familiares das vítimas, advogados, jornalistas e público.
Após o conhecimento do veredito, houve muita comoção e abraços entre os familiares das 43 vítimas.
Emmanuel Diaz, cujo irmão Henry faleceu na sequência da queda da ponte, disse a uma televisão italiana, citada pela BBC, que estava "muito satisfeito" com o veredito.
Já Egle Possetti, que também perdeu a irmã e restante família no acidente, considerou "aceitável" a condenação a 12 anos prisão.
Castellucci não compareceu ao tribunal para conhecer a sentença. O ex-presidente da empresa Aspi já estava a cumprir pena de prisão de seis anos por outro acidente mortal ocorrido em 2013, num viaduto, no sul da Itália.
Entretanto, na véspera do julgamento, o atual presidente da empresa concessionária veio a público pedir desculpas. Mas, Cesare, um jovem de 18 anos, que também, perdeu pai, Andrea Cerulli, no acidente, afirmou que o pedido de desculpas da empresa Aspi não passou de "lágrimas de crocodilo".
"Infelizmente, essas pessoas não têm humanidade", acrescentou o jovem ao jornal italiano La Repubblica.
Queda da ponte chocou Itália
O caso remonta a 14 de agosto de 2018, quando a queda da ponte Morandi, construída em 1967 por Riccardo Morandi, provocou a morte a 43 pessoas.
Na altura, 34 veículos circulavam na ponte no momento em que se deu a queda, fazendo com que os carros caíssem ao rio.
O caso chocou Itália e originou uma disputa entre a empresa Atlantia, controlada pela família Benetton e o Governo da altura. O braço-de-ferro terminou com a venda da participação maioritária da Atlantia na Autostrade.
O tribunal italiano apontou como causas que contribuíram para o desabamento da ponte, vários anos de manutenção inadequada, os sinais de alerta ignorados e atrasos nas obras de segurança.
Tópicos