Queda de ponte em Génova. Antigo responsável condenado a 12 anos de prisão





Giovanni Castellucci era uma das 57 pessoas que há oito anos aguardavam julgamento, no entanto, apenas 32 foram condenadas a penas que chegaram aos 11 anos. As restantes 25 foram absolvidas. Entre os réus estavam engenheiros da empresa de manutenção Spea e antigos funcionários quer do Ministério italiano dos Transportes como da Atlantia, empresa mãe da Aspi.





A agência Reuters escreve que “houve silêncio” durante a leitura da sentença, feita pelo juiz Paolo Lepri, que aconteceu perante um “tribunal lotado”, com a presença de cerca de 400 familiares das vítimas, advogados, jornalistas e público.





Após o conhecimento do veredito, houve muita comoção e abraços entre os familiares das 43 vítimas.





Emmanuel Diaz, cujo irmão Henry faleceu na sequência da queda da ponte, disse a uma televisão italiana, citada pela BBC, que estava "muito satisfeito" com o veredito.





Já Egle Possetti, que também perdeu a irmã e restante família no acidente, considerou "aceitável" a condenação a 12 anos prisão.





Castellucci não compareceu ao tribunal para conhecer a sentença. O ex-presidente da empresa Aspi já estava a cumprir pena de prisão de seis anos por outro acidente mortal ocorrido em 2013, num viaduto, no sul da Itália.





Entretanto, na véspera do julgamento, o atual presidente da empresa concessionária veio a público pedir desculpas. Mas, Cesare, um jovem de 18 anos, que também, perdeu pai, Andrea Cerulli, no acidente, afirmou que o pedido de desculpas da empresa Aspi não passou de "lágrimas de crocodilo".





"Infelizmente, essas pessoas não têm humanidade", acrescentou o jovem ao jornal italiano La Repubblica.

Queda da ponte chocou Itália





O caso remonta a 14 de agosto de 2018, quando a queda da ponte Morandi, construída em 1967 por Riccardo Morandi, provocou a morte a 43 pessoas.





Na altura, 34 veículos circulavam na ponte no momento em que se deu a queda, fazendo com que os carros caíssem ao rio.





O caso chocou Itália e originou uma disputa entre a empresa Atlantia, controlada pela família Benetton e o Governo da altura. O braço-de-ferro terminou com a venda da participação maioritária da Atlantia na Autostrade.





O tribunal italiano apontou como causas que contribuíram para o desabamento da ponte, vários anos de manutenção inadequada, os sinais de alerta ignorados e atrasos nas obras de segurança.

, na sequência da queda da ponte Morando, perto da cidade de Génova, em Itália, em agosto de 2018.