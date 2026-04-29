Queixas de violência sexual aumentam 5% em 2024 na UE

De acordo com o serviço europeu de estatísticas, as autoridades policiais dos 27 Estados-membros registaram, em 2024, 256.302 crimes de violência sexual, dos quais 98.190 (38% do total) foram crimes de violação.

Face a 2023, os crimes de violência sexual aumentaram 5% (+12.097 casos) e os de violação 7% (+6.291).

Os dados revelam uma tendência crescente em ambos os tipos de infrações ao longo da última década, sendo que entre 2014 e 2024, os crimes de violência sexual dispararam 94% (124.350 casos) e os de violação 150% (58.983).

Durante a referida década, os crimes de violência sexual aumentaram continuamente, em média, quase 10% ao ano, e os de violação 7%.

O número de homicídios voluntários na UE apresentou, ainda segundo o Eurostat, uma ligeira subida de 1% para 3.953 entre 2023 e 2024, registando-se uma quebra de 11% face aos 4.448 de 2014.