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Quénia: Recrutamento forçado de africanos. Ministro alvo de acusações
O nome de Alfred Mutua continua a constar no site oficial da Presidência do Quénia como responsável pelo Ministério do Trabalho e Proteção Social, apesar de referências a possíveis alterações governamentais em diferentes momentos segundo algumas fontes de informação.
Em video:
"Este meu filho, se estiver morto...o governo deveria fazer um esforço e trazer-me o corpo de volta mesmo que seja para o enterrar, deixem-me enterrá-lo para que eu saiba que enterrei o meu filho." suplica Josephine Ngoya, mãe de Erastus Mundial.
O ministro dos Negócios Estrageiros, Wycliffe Musalia Mudavadi, contraria as informações divulgadas e fala em adesão voluntária e com pleno conhecimento do recrutamento da Rússia.
O ativista da Vocal Africa, Odhiambo Ojiro, diz que o ministro "Alfred Mutua, tanto enquanto indivíduo como enquanto ministro, é diretamente responsável e deve ser acusado."