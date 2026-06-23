Quénia: Recrutamento forçado de africanos. Ministro alvo de acusações

291 vítimas do "recrutamento militar irregular" pela Rússia são apresentadas como uma estimativa oficial do Estado queniano, incluindo 19 mortos e 32 desaparecidos. Já os serviços de informação quenianos, num relatório a que a Agence France-Presse (AFP) teve acesso, apontam para mais de 1.000 casos e indicam possíveis cumplicidades dentro do Estado.

O nome de Alfred Mutua continua a constar no site oficial da Presidência do Quénia como responsável pelo Ministério do Trabalho e Proteção Social, apesar de referências a possíveis alterações governamentais em diferentes momentos segundo algumas fontes de informação.



Em video:



"Este meu filho, se estiver morto...o governo deveria fazer um esforço e trazer-me o corpo de volta mesmo que seja para o enterrar, deixem-me enterrá-lo para que eu saiba que enterrei o meu filho." suplica Josephine Ngoya, mãe de Erastus Mundial.



O ministro dos Negócios Estrageiros, Wycliffe Musalia Mudavadi, contraria as informações divulgadas e fala em adesão voluntária e com pleno conhecimento do recrutamento da Rússia.



O ativista da Vocal Africa, Odhiambo Ojiro, diz que o ministro "Alfred Mutua, tanto enquanto indivíduo como enquanto ministro, é diretamente responsável e deve ser acusado."