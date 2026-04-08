"Rainha da Ketamina" condenada a 15 anos de prisão pela morte de Matthew Perry

Jayvee Sangha declarou-se culpada em setembro passado de cinco acusações de crimes relacionados com drogas, decorrentes da morte de Matthew Perry em 2023, aos 54 anos.



A apelidada “rainha da Ketamina” expressou remorsos pelo seu papel na morte de Perry numa declaração feita momentos antes de a sentença ser proferida.



"Assumo total responsabilidade pelos meus atos. Foram escolhas horríveis que, em última análise, se revelaram trágicas", disse Sangha ao juiz. A Ketamina é um anestésico potente, de ação curta, com propriedades alucinogénias, que por vezes é prescrito para tratar a depressão e outros distúrbios psicológicos.





O ator de série norte-americana Friends morreu em outubro de 2023 devido a "efeitos agudos de cetamina". As autoridades revelaram em agosto que uma rede criminosa se "aproveitou" do histórico de várias décadas de dependência de substâncias, algo que o ator assumia publicamente.





Sangha admitiu ter vendido um total de 51 frascos de Ketamina a um intermediário, Erik Fleming, que por sua vez vendeu as doses a Perry através do assistente pessoal do ator, Kenneth Iwamasa. Sangha admitiu ainda que sabia que os frascos que vendeu a Fleming se destinavam a Perry.





Os procuradores descreveram a casa de Sangha, em North Hollywood, como um "empório de venda de drogas", onde se vendia uma variedade de drogas para clientes ricos e influentes.





Sangha é uma das cinco pessoas – incluindo médicos e o assistente pessoal do ator – que, segundo autoridades americanas, forneceram Ketamina a Perry, explorando o seu vício em drogas para obter lucro, o que levou à sua morte por overdose. Os médicos e o assistente pessoal do ator também se declararam culpados.





O Dr. Salvador Plasencia, que forneceu ketamina ao ator nas semanas que antecederam a sua morte, foi condenado em dezembro a 30 meses de prisão.



Também em dezembro, o Dr. Mark Chavez, um médico da Califórnia que vendeu ketamina para Perry, foi condenado a oito meses de prisão domiciliária e a três anos de liberdade condicional supervisionada.





Kenneth Iwamasa, assistente pessoal de Perry que morava com o ator e ajudou a comprar ketamina, tem o julgamento marcado para o final deste mês, mas os seus advogados pediram um adiamento.

