Mundo
Rangel defende consistência da posição geopolítica como chave do sucesso de Portugal
O Ministro dos Negócios Estrangeiros diz, numa entrevista exclusiva à RTP, que a vitória de Portugal nas Nações Unidas se explica pela consistência da posição geopolítica do país.
Portugal foi eleito como membro não-permanente do Conselho de Segurança da ONU, liderando a votação do grupo Europa Ocidental e Outros Estados, com 134 votos, a par da Áustria, enquanto a Alemanha teve uma derrota inédita.
Com este resultado, Portugal ficou acima dos 127 votos necessários para a eleição, correspondendo a dois terços dos votantes.