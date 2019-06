Rapariga de 10 anos torna-se a mais nova a escalar o El Capitan

O El Capitan, formação rochosa localizada no Parque Nacional de Yosemite, Califórnia, tem 910 metros de altura e tornou-se um dos principais pontos de atração de alpinistas de todo o mundo.De acordo com o Serviço Nacional de Parques, quatro milhões de pessoas visitam o Parque de Yosemite anualmente. Morreram já 35 pessoas a tentar vencer o El Capitan.

Anteriormente, considerava-se ser impossível escalá-lo. Hoje, já vários se atreveram. Ainda assim, é considerado um dos desafios mais difíceis no alpinismo, tendo já custado a vida a pelo menos três dezenas de aventureiros, o último dos quais - uma norte-americana - esta semana.





Entre os vários percursos possíveis, Selah Schneiter, do Colorado, escolheu o famoso The Nose e, cinco dias depois, a 12 de junho, chegou ao topo da formação. Escalou, no total, 900 metros, sempre acompanhada pelo pai e um amigo da família.













Supõe-se que este género de proezas estaria já inscrita nos seus genes, uma vez que os pais - Mike e Joy - se conheceram precisamente durante uma escalada do El Capitan. São várias os registos da família Schneiter durante as escaladas ao ar livre e Selah aparece em muitas delas desde os escassos meses de idade.





Numa brincadeira que começava a traçar o seu percurso, Selah surge numa fotografia a simular a primeira subida da sua vida, amparada pela mão de um adulto, com apenas três dias de vida.



Agora, tornou-se na mais jovem alpinista a escalar o El Capitan. Bate o recorde de Scott Cory, que detinha o recorde de 11 anos. Tori Allen era até há uma semana a rapariga mais nova a conquistar o topo.

Mas a notícia desta quarta-feira é outra: uma criança de 10 anos conseguiu vencer o El Capitan.