`Rapper` que foi presidente da Câmara de Katmandu é oficialmente primeiro-ministro

"Eu, Balendra Shah, em nome do povo e do país, prometo respeitar a Constituição (...) e cumprir lealmente o meu dever de primeiro-ministro", declarou, vestido de preto e de óculos escuros, ao prestar juramento perante o Presidente do país, Ram Chandra Poudel.

Shah, de 35 anos, foi eleito para a Câmara dos Representantes ao derrotar o ex-primeiro-ministro KP Sharma Oli, de 74 anos, afastado do poder em setembro passado pelos manifestantes.

O Partido Nacional Independente (RSP, centrista), de Shah, conquistou uma maioria absoluta de 182 dos 275 assentos.

Engenheiro civil de formação, ganhou notoriedade na cena hip-hop underground nepalesa ao denunciar a corrupção das elites e as desigualdades. A popularidade deste jovem disparou em 2022, quando foi eleito, para surpresa geral, presidente da Câmara de Katmandu.

Durante a campanha, apresentou-se como porta-voz das exigências da Geração Z, prometendo pôr fim à corrupção das elites e ao desemprego, que obriga muitos nepaleses a emigrar.

Discreto desde as eleições, Balendra Shah só quebrou o silêncio na quinta-feira à noite, ao publicar nas redes sociais um vídeo em que apelava, através da música, para a unidade do país.

"Nepaleses unidos, a história está em marcha", cantava neste vídeo de rap, acompanhado por imagens da campanha eleitoral.