RD Congo. Surto de ébola está a espalhar-se a um ritmo sem precedentes



Em apenas 11 semanas desde a declaração do surto, morreram quase 1.500 pessoas.

Surto não mostra sinais de abrandamento

Apesar dos esforços na triagem e no rastreio de contactos, estes continuam a ser insuficientes para conter a epidemia.

Surto está a agravar crise humanitária em curso





Para a Médicos Sem Fronteiras, “o apoio contínuo às unidades de saúde é também crucial para que possam continuar a prestar serviços de saúde essenciais durante toda a resposta e proteger os profissionais de saúde”.

“A resposta está a expandir-se, mas ainda não está a chegar às comunidades com a rapidez suficiente para interromper as cadeias de transmissão. É preciso agir imediatamente. Cada dia perdido permite que o vírus se mantenha um passo à frente e que mais vidas se percam desnecessariamente”.





c/agências