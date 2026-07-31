Realizador Wim Wenders retira cena do filme "Movimento em Falso" com jovem Nastassja Kinski

Num comunicado conjunto publicado na quinta-feira no site da Fundação Wim Wenders, hoje citado pela Agência France Presse (AFP), o cineasta de 80 anos afirma que "pediu desculpa a Nastassja Kinski e atendeu ao seu pedido para cortar a cena que ela contestava" há mais de dez anos.



A cena mostra uma adolescente, vestindo apenas roupa interior, deitada numa cama. Um homem adulto, também em roupa interior, junta-se a ela.



Quando rodou o filme, Nastassja Kinski tinha 13 anos.



Segundo o comunicado, os dois artistas esperam "que a memória do filme não seja mais manchada por este conflito e que a sua longa amizade seja restaurada".



No passado dia 23, Wim Wenders já anunciara que a cena tinha sido "cortada sem substituição", e que deixaria de "fazer parte do filme no futuro".



"Removi a cena como expressão da minha mudança de perspetiva e por respeito a Nastassja Kinski", disse então Wim Wenders, citado pela AFP.



O primeiro pedido de Nastassja Kinski a Wim Wenders, para a retirada da cena, data do início dos anos 2010. Durante a última década, a atriz insistiu no pedido, através do seu advogado.



No início de junho, o realizador cedeu finalmente, anunciando a retirada temporária de todo o filme do circuito de exibição, reconhecendo que Nastassja Kinski "devia ter sido mais protegida".



O advogado da atriz, Christian Schertz, argumentou então que o filme deveria ter sido retirado "há muito tempo" e que esta decisão só ocorreu devido à "pressão pública".