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Realizador Wim Wenders retira cena do filme "Movimento em Falso" com jovem Nastassja Kinski
Uma cena do filme "Movimento em Falso" (1975), de Wim Wenders, em que Nastassja Kinski, ainda adolescente, aparece em roupa interior, vai ser removida após acordo entre a atriz e o realizador.
Num comunicado conjunto publicado na quinta-feira no site da Fundação Wim Wenders, hoje citado pela Agência France Presse (AFP), o cineasta de 80 anos afirma que "pediu desculpa a Nastassja Kinski e atendeu ao seu pedido para cortar a cena que ela contestava" há mais de dez anos.
A cena mostra uma adolescente, vestindo apenas roupa interior, deitada numa cama. Um homem adulto, também em roupa interior, junta-se a ela.
Quando rodou o filme, Nastassja Kinski tinha 13 anos.
Segundo o comunicado, os dois artistas esperam "que a memória do filme não seja mais manchada por este conflito e que a sua longa amizade seja restaurada".
No passado dia 23, Wim Wenders já anunciara que a cena tinha sido "cortada sem substituição", e que deixaria de "fazer parte do filme no futuro".
"Removi a cena como expressão da minha mudança de perspetiva e por respeito a Nastassja Kinski", disse então Wim Wenders, citado pela AFP.
O primeiro pedido de Nastassja Kinski a Wim Wenders, para a retirada da cena, data do início dos anos 2010. Durante a última década, a atriz insistiu no pedido, através do seu advogado.
No início de junho, o realizador cedeu finalmente, anunciando a retirada temporária de todo o filme do circuito de exibição, reconhecendo que Nastassja Kinski "devia ter sido mais protegida".
O advogado da atriz, Christian Schertz, argumentou então que o filme deveria ter sido retirado "há muito tempo" e que esta decisão só ocorreu devido à "pressão pública".
A cena mostra uma adolescente, vestindo apenas roupa interior, deitada numa cama. Um homem adulto, também em roupa interior, junta-se a ela.
Quando rodou o filme, Nastassja Kinski tinha 13 anos.
Segundo o comunicado, os dois artistas esperam "que a memória do filme não seja mais manchada por este conflito e que a sua longa amizade seja restaurada".
No passado dia 23, Wim Wenders já anunciara que a cena tinha sido "cortada sem substituição", e que deixaria de "fazer parte do filme no futuro".
"Removi a cena como expressão da minha mudança de perspetiva e por respeito a Nastassja Kinski", disse então Wim Wenders, citado pela AFP.
O primeiro pedido de Nastassja Kinski a Wim Wenders, para a retirada da cena, data do início dos anos 2010. Durante a última década, a atriz insistiu no pedido, através do seu advogado.
No início de junho, o realizador cedeu finalmente, anunciando a retirada temporária de todo o filme do circuito de exibição, reconhecendo que Nastassja Kinski "devia ter sido mais protegida".
O advogado da atriz, Christian Schertz, argumentou então que o filme deveria ter sido retirado "há muito tempo" e que esta decisão só ocorreu devido à "pressão pública".
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