Rebeldes Houthis negam procurar o fecho de Bab el-Mandeb



Dizendo que não estão à procura de uma paralisia do estreito, um negociador do grupo, Mohammed Abdusalam, explicou que “não há nenhum encerramento de Bab el-Mandeb, como alguns sugerem, [apenas estamos a] bloquear a parte saudita”.



No início da semana, os rebeldes do Iémen, aliados do Irão no xadrez internacional, anunciaram o bloqueio do Estreito de Bab el-Mandeb como uma resposta ao que chamam de cerco de Riade. Os Houthis falam em guerra de “olho por olho, dente por dente”, contra “um cerco injusto e opressor” imposto ao Iémen pela Arábia Saudita.



Na segunda-feira avisaram as transportadoras marítimas internacionais para deixarem de utilizar os portos da Arábia Saudita e comunicaram que “os navios estão proibidos de carregar ou descarregar mercadorias em qualquer porto saudita”.



Os Houthis vinham já lançando ataques contra navios no Mar Vermelho desde o início da guerra em Gaza, uma ação que justificavam com a solidariedade para com os palestinianos contra o inimigo sionista.



No dia seguinte, terça-feira, reivindicaram o ataque a dois petroleiros sauditas e os navios que percorriam o Mar Vermelho passaram a estado de alerta.



Agora, quatro dias depois, vêm esclarecer que não se trata de paralisar ao Estreito de Bab el-Mandeb, apesar de muitos navios terem já feito essa marcha atrás e navegado em direção ao Canal do Suez para redefinir uma rota que passará a percorrer o Mar Mediterrâneo e o contorno de todo o Continente Africano, numa soma de custos acrescidos à viagem dos produtos.



No caso do crude – a Arábia Saudita é o exportador número um do mundo – vê-se já uma subida dos preços que vão refletir-se inevitavelmente nas carteiras dos condutores.

Uns sim, outros não



A agência France-Presse consultou os dados das empresas que gerem a navegação para apontar que na quarta-feira foram nove os navios que deram meia-volta e “subiram” em direção ao Suez, tendo entretanto alguns deles retomado o percurso original. Já na quinta-feira, e de acordo com o fornecedor de dados marítimos Kpler, manteve-se o tráfego de Bab el-Mandeb.



A passagem entre o Mar Vermelho e o Golfo de Áden ganhou outra importância desde o bloqueio iraniano ao Estreito de Hormuz, que praticamente deixou paralisado o comércio internacional de petróleo.



O Mar Vermelho tornou-se nesse momento na única rota desimpedida para escoar livremente os produtos sauditas. Situação que se alterou no início desta semana.



As exportações marítimas de crude saudita que passaram entre março e meados de julho pelo Estreito de Bab el-Mandeb aumentaram oito vezes em relação ao mesmo período do ano passado, segundo o site Kpler.



Os Houthis garantem que não procuram bloquear o Estreito de Bab el-Mandeb.